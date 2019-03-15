Очередной конец света близок: астероид размером с дом несется к Земле. Уже 22 марта космический объект подойдет к нашей планете на расстояние меньшее, чем дистанция до Луны.

Очередной конец света близок: астероид размером с домнесется к Земле. Уже 22 марта космический объект подойдет к нашей планете нарасстояние меньшее, чем дистанция до Луны.Астероид астрономы обнаружили недавно. Космического путешественниканазвали "EA9". Находка вызвала панику у любителей апокалиптическихпророчеств: они решили, что уж теперь-то настанет.По данным астрономов, космическое тело пронесется "впритирку"к Земле – на удалении 0,6-0,8 орбиты Луны. Это 0,00204 астрономических единицили около 305 179 километров. Хотя времени осталось немного, ученые заверяют,что обнаружили "EA9" еще до его критического приближения к земнойорбите – так что о возможном конце света предупредили.По расчетам ученых, диаметр астероида – около 37 метров. Гость из космоса промчится мимо Земли соскоростью 319,2 километра в минуту, пишет "Русский диалог". Как этоотразится на планете и будет ли – не сообщается. В то же время, отмечается, что в феврале другой астероид прошел на ещеменьшем расстоянии от Земли.Тем временем нумерологи и предсказатели конца света не сидят сложа руки.В очередной раз собравшись с мыслями, они решили, что наступит 18марта. Во всяком случае, начнется все именно в этот день. Согласноопубликованной некоторыми СМИ теории, с 18 марта Землю ждут 12 последовательныхиспытаний, каждое из которых может стать концом света.