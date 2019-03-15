Очередной конец света близок: астероид размером с дом
несется к Земле. Уже 22 марта космический объект подойдет к нашей планете на
расстояние меньшее, чем дистанция до Луны.
Очередной конец света близок: астероид размером с дом
несется к Земле. Уже 22 марта космический объект подойдет к нашей планете на
расстояние меньшее, чем дистанция до Луны.
Астероид астрономы обнаружили недавно. Космического путешественника
назвали "EA9". Находка вызвала панику у любителей апокалиптических
пророчеств: они решили, что уж теперь-то настанет.
По данным астрономов, космическое тело пронесется "впритирку"
к Земле – на удалении 0,6-0,8 орбиты Луны. Это 0,00204 астрономических единиц
или около 305 179 километров. Хотя времени осталось немного, ученые заверяют,
что обнаружили "EA9" еще до его критического приближения к земной
орбите – так что о возможном конце света предупредили.
По расчетам ученых, диаметр астероида – около 37 метров. Гость из космоса промчится мимо Земли со
скоростью 319,2 километра в минуту, пишет "Русский диалог". Как это
отразится на планете и будет ли – не сообщается. В то же время, отмечается, что в феврале другой астероид прошел на еще
меньшем расстоянии от Земли.
Тем временем нумерологи и предсказатели конца света не сидят сложа руки.
В очередной раз собравшись с мыслями, они решили, что наступит 18
марта. Во всяком случае, начнется все именно в этот день. Согласно
опубликованной некоторыми СМИ теории, с 18 марта Землю ждут 12 последовательных
испытаний, каждое из которых может стать концом света.