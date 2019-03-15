Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прокомментировала трагические события в городе Крайстчерч.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прокомментировала трагические события в городе Крайстчерч. "Это один из самых черных дней в истории страны", — приводит ее слова РИА Новости.Ранее сообщалось, что полицейские установили личность преступника, который открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии. Это 28-летний австралиец. Его оружие было расписано экстремистскими надписями на разных языках.Накануне он опубликовал в сети 37-страничный манифест, в котором рассказал о своих намерениях.Shooter apprehended #christchurch pic.twitter.com/Wke5JLPnTR— Mr. Kiwi (@HilariousKiwi) March 15, 2019В мечеть он пришел во время дневной молитвы. Также полицейские подозревают, что у него были сообщники. Есть информация о том, что поступал звонок о стрельбе из второй мечети. Полиция перекрыла часть города, горожан просят не покидать свои дома без крайней необходимости.