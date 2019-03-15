Появились новые подробности о состоянии Юлии Началовой. Говорят, у певицы нет отека мозга, но есть другие серьезные осложнения.

Появились новые подробности о состоянии Юлии Началовой. Говорят, у певицы нет отека мозга, но есть другие серьезные осложнения.Многочисленные поклонники и журналисты с неусыпным вниманием следят за состоянием Юлии Началовой, которую госпитализировали несколько дней назад. Популярная певица попала в больницу с обширным воспалением на ноге. У нее гангрена, однако конечность ампутировать не представляется возможным из-за тяжелого состояния певицы.К тому же сейчас у артистки наблюдаются серьезные осложнения. Как сообщает телеграм-канал 112, у Юлии Началовой отек легких, пневмония, почечная недостаточность. К тому же у артистки сахарный диабет и красная волчанка. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.