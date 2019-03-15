Сотрудники ФБР вскрыли крупнейшую в истории американского образования мошенническую схему. Цель ее - устроить детей богатых и знаменитых американцев в учебные заведения в обход общих правил. 300 правоохранителей провели спецоперацию под кодовым названием Университетский блюз - по всей стране в один день арестовали одновременно 50 человек, которым предъявлено обвинение в сговоре.

Сотрудники ФБР вскрыли крупнейшую в истории американского образования мошенническую схему. Цель ее — устроить детей богатых и знаменитых американцев в учебные заведения в обход общих правил. 300 правоохранителей провели спецоперацию под кодовым названием "Университетский блюз" — по всей стране в один день арестовали одновременно 50 человек, которым предъявлено обвинение в сговоре. Среди нарушителей — актриса из сериала Отчаянные домохозяйки" и популярный дизайнер. Каким образом обманывали систему?Соединенные Штаты охвачены новым скандалом — "колледжгейтом". В центре внимания оказались ведущие учебные заведения, в списке обвиняемых — 50 человек, среди которых знаменитые дизайнеры, продюсеры и актеры. Речь идет о взятках, в общей сложности превысивших 25 миллионов долларов."Коррупционная схема включала в себя взятки, фальсификацию спортивных достижений, подделку результатов вступительных экзаменов. Сомнений нет, это не тот случай, когда родители действовали в интересах своих детей. Это тот случай, когда они выставляли свое богатство напоказ, не жалея средств на обман системы, чтобы буквально купить престижное образование для детей", — комментирует ситуацию специальный агент ФБР Джозеф Бонавалонта.Мошенничество уже назвали самым крупным в системе американского образования. Все лавры здесь – у 58-летнего Уильяма Сингера из Калифорнии. Мужчина в 2011 году создал компанию для подготовки к поступлению в колледж. Но вместо репетиторства здесь занимались подкупом спортивных тренеров и экзаменаторов, получением ответов на тесты и их подтасовкой. На экзамены могли отправить и опытных преподавателей под видом студентов. Среди услуг был также и фотомонтаж, чтобы дети, которые никогда не занимались спортом, в одну секунду превратились в чемпионов по гребле или футболу. Хотя бы на фото."В одном из случаев главный тренер женской футбольной команды Йельского университета в обмен на 400 тысяч долларов взяла в команду абитуриентку, зная, что девушка даже не играла в футбол. После того как абитуриентка поступила в университет, Уильям Сингер получил от ее родителей 1,2 миллиона долларов", — рассказывает прокурор округа Массачусетс Эндрю Леллинг.Аналогичная история — у актрисы Лори Лафлин, дочерей которой за символическую сумму в 500 тысяч долларов зачислили в команду по гребле Университета Южной Калифорнии. При том что обе и весла-то в руках никогда не держали. Еще одна звезда, "отчаянная домохозяйка" Фелисити Хаффман, заплатила куда меньше — всего 15 тысяч долларов. И провела их как благотворительную помощь. Пока Хаффман остается на свободе — ее выпустили под залог в четверть миллиона долларов. Для сравнения: Сингер за свои услуги брал в среднем от 100 тысяч до 2,5 миллиона долларов. Но его схема обойдется Штатам куда дороже — а именно разрушением пресловутой американской мечты."Теперь все старания кажутся напрасными. То есть я четыре года вкалывал как проклятый, чтобы выглядеть презентабельно для университетов, по два часа в день готовился к экзаменам, получил "отлично" по всем предметам. А теперь получается, что люди могут просто заплатить сотни, тысячи долларов и получить место в университете, не напрягаясь", — рассказывает студент Коннор Финн.Теперь университетам грозят многомиллионные судебные разбирательства. Первопроходцами здесь стали студентки из Стэнфорда — Эрика Олсен и Калеа Вудс. Их иск принял окружной суд Калифорнии.Эрика Олсен из Хендерсона, штат Невада, имела выдающиеся результаты тестов и великолепные спортивные достижения. Однако Йельский университет отказал ей после уплаты ею регистрационного сбора. Если бы она знала о том, что вступительная система в Йельском университете была искажена мошенничеством, она бы не тратила деньги. Она не получила то, за что заплатила — а именно справедливый процесс рассмотрения ее заявки на поступление.Но и это не все. По мнению студенток, теперь в глазах будущих работодателей их ценность как выпускниц Стэнфорда сильно упадет, так как репутация университета запятнана. Впрочем, вузам, помимо восстановления своего имени, придется заняться и еще одним непростым вопросом – что теперь делать с теми студентами, которые поступили за взятки родителей. Обвинений им предъявлять не стали. Теперь их будущее решат сами университеты.