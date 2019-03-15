В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи Даллас Старз на выезде победил Миннесоту Уайлд 4:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи "Даллас Старз" на выезде победил "Миннесоту Уайлд" 4:1.Нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил четвертую шайбу, когда ворота "Миннесоты" были уже пусты. Теперь на счету Александра 22 гола и 34 передачи. Вратарь "звезд" Антон Худобин появился на льду на 26 минуте встречи, пропустил одну шайбу и отбил 12 бросков."Виннипег Джетс" на своей площадке был сильнее "Бостон Брюинз" 4:3.