В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Завершились пять встреч. Тампа-Бэй Лайтнинг сумела победить на выезде Детройт Рейд Уингз 5:4, проигрывая по ходу встречи 0:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Завершились пять встреч. "Тампа-Бэй Лайтнинг" сумела победить на выезде "Детройт Рейд Уингз" 5:4, проигрывая по ходу встречи 0:3.К 23 минуте "Детройт" выигрывал с преимуществом в три шайбы. Но еще до перерыва "молнии" сократили отставание, а в третьем периоде сумели сравнять счет и вырваться вперед. Самый результативный нападающий лиги Никита Кучеров забросил две шайбы и дважды помог отличиться товарищам по команде. На счету Кучерова стало 115 очков – 35 голов и 80 результативных пасов. Вратарь "молний" Андрей Василевский парировал 23 броска."Питсбург Пингвинз" забросили пять безответных шайб в гостевой встрече с "Баффало Сэйбрз". Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин приложил руку к одному из пяти голов в ворота "клинков". Евгений сделал 50-ю голевую передачу в сезоне м набрал 1001 очко в заокеанской карьере."Вашингтон Кэпиалз" также на выезде обыграл "Филаделью Флайерз". Евгений Кузнецов внес свою лепту в победу. Сначала он ассистировал партнерам, а в конце встречи поразил пустые ворота. Теперь на счету Малкина 18 голов и 44 результативных передачи. "Нью-Йорк Айлендерс" дома был сильнее "Монреаль Канадиенс" 2:1. "Оттава Сенаторз" дома победила "Сент-Луис Блюз" 2:0.