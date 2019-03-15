Кровавый теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерча организовали нацисты, связанные с
поддерживаемыми Петром Порошенко украинскими радикалами. Один из террористов,
расстрелявших прихожан, бывал на Украине.
Кровавый теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерча организовали нацисты, связанные с
поддерживаемыми Петром Порошенко украинскими радикалами. Один из террористов,
расстрелявших прихожан, бывал на Украине.
Австралийский неонацист Брентон Таррант бывал на Украине.
Об этом свидетельствует опубликованный им в соцсетях манифест. Титульный лист
37-страничного документа содержит символ черного солнца, широко используемый экстремистами
во всем мире, в том числе Азовским движением на Украине.
Эту деталь подметил журналист
интернет-издания Bellingcat Алексей Кузьменко. "Вы не найдете передышки ни
в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни
где-либо в мире, я знаю, потому что я был там”, – говорится в манифесте
террориста.
Среди личных вещей нациста, найденных полицией, есть эмблема
полка МВД Украины “Азов”. По сути, это подразделение представляет собой армию
ультраправых боевиков, организованных и вооруженных за счет украинского
государства. Полк воевал в Донбассе, на счету его бойцов десятки жизней мирных
граждан юго-востока Украины. Одним из покровителей "Азова" был министр
внутренних дел Арсен Аваков.
Сегодня
одну из самых спокойных стран мира, где не бывает терактов и чрезвычайных
ситуаций, потрясло жуткое преступление: ультраправый австралиец Таррант и его
соратники застрелили в двух мечетях 49 человек. 15 марта стало самым мрачным днем
в истории страны, так прокомментировала бойню премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн.
Почему
полиция не смогла предотвратить это преступление не понятно, ведь о готовящемся
теракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях свой манифест. Этот
почерк уже знаком специалистам: точно так же действовал норвежец Андерс Брейвик,
убивший в 2011 году 77 человек.
В
Новой Зеландии террористы выбрали для своих атак две мечети, в которых проходила
традиционная пятничная молитва. В общей сложности на момент терактов в зданиях
находились 500 человек. Стрелки заблокировали входные двери и открыли огонь по
толпе. Прямую трансляцию атаки они вели в интернете.
Террористы
действовали по сценарию Брейвика: они оставили в городе автомобили со
взрывчаткой, но полиции удалось обезвредить самодельные бомбы. Всего во время
атак на мечети погибли 49 человек, около 50 получили ранения.