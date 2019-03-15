Кровавый теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерча организовали нацисты, связанные с поддерживаемыми Петром Порошенко украинскими радикалами. Один из террористов, расстрелявших прихожан, бывал на Украине.

Кровавый теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерча организовали нацисты, связанные споддерживаемыми Петром Порошенко украинскими радикалами. Один из террористов,расстрелявших прихожан, бывал на Украине.Австралийский неонацист Брентон Таррант бывал на Украине.Об этом свидетельствует опубликованный им в соцсетях манифест. Титульный лист37-страничного документа содержит символ черного солнца, широко используемый экстремистамиво всем мире, в том числе Азовским движением на Украине.Эту деталь подметил журналистинтернет-издания Bellingcat Алексей Кузьменко. "Вы не найдете передышки нив Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, нигде-либо в мире, я знаю, потому что я был там”, – говорится в манифестетеррориста.Среди личных вещей нациста, найденных полицией, есть эмблемаполка МВД Украины “Азов”. По сути, это подразделение представляет собой армиюультраправых боевиков, организованных и вооруженных за счет украинскогогосударства. Полк воевал в Донбассе, на счету его бойцов десятки жизней мирныхграждан юго-востока Украины. Одним из покровителей "Азова" был министрвнутренних дел Арсен Аваков.Сегодняодну из самых спокойных стран мира, где не бывает терактов и чрезвычайныхситуаций, потрясло жуткое преступление: ультраправый австралиец Таррант и егосоратники застрелили в двух мечетях 49 человек. 15 марта стало самым мрачным днемв истории страны, так прокомментировала бойню премьер-министр Новой ЗеландииДжасинда Ардерн.Почемуполиция не смогла предотвратить это преступление не понятно, ведь о готовящемсятеракте нацисты сообщили заранее, разместив в соцсетях свой манифест. Этотпочерк уже знаком специалистам: точно так же действовал норвежец Андерс Брейвик,убивший в 2011 году 77 человек.Новой Зеландии террористы выбрали для своих атак две мечети, в которых проходилатрадиционная пятничная молитва. В общей сложности на момент терактов в зданияхнаходились 500 человек. Стрелки заблокировали входные двери и открыли огонь потолпе. Прямую трансляцию атаки они вели в интернете.Террористыдействовали по сценарию Брейвика: они оставили в городе автомобили совзрывчаткой, но полиции удалось обезвредить самодельные бомбы. Всего во времяатак на мечети погибли 49 человек, около 50 получили ранения.