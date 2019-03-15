Американцы напуганы концом света. На днях над штатом
Миннесота заметили НЛО, которые выстраивались в геометрические фигуры. Многие
конспирологи разглядели в появлении россыпи огней в небе зловещее предзнаменование.
Американцы напуганы концом света. На днях над штатом
Миннесота заметили НЛО, которые выстраивались в геометрические фигуры. Многие
конспирологи разглядели в появлении россыпи огней в небе зловещее предзнаменование.
Меж тем, рассказал
"Дни.ру", что паниковать не стоит. Соседствующая с нами цивилизация просто-напросто
предостерегает нас от ошибок, речи о конце света не идет.
По мнению Раю, США как магнит притягивает паранормальное –
это самое мистическое место на Земле. Жители Америки постоянно говорят о
встречах с призраками, общении с духами и открытии так называемых порталов в
другое измерение.
Неопознанные летающие объекты в Штатах тоже не редкость. Экстрасенс
отмечает, что бояться контакта с представителями иных цивилизаций не нужно. "Они
могут быть опасны для жителей США тем, что предупреждают о предстоящей
возможной беде", – сообщил Дмитрий.
По словам экстрасенса, в небе находятся 12 апостолов божьих,
которые оберегают Землю. Там, где они появляются, должно случиться трагическое
событие, беда планетарного масштаба, катастрофа, которая всколыхнет весь мир, например, землетрясение или наводнение,
однако к это не приведет.
Раю чувствует, что так называемые инопланетяне, – это божьи
ученики. Последователи Отца Небесного могут приобретать любой облик.
Появление апостолов сигнализирует о том, что человечество
плутает во тьме, именно так считает экстрасенс. Оно плодит ненависть и насилие.
Большое зло начинается с малой грубости. "Каждый играет роль в истории мира и
влияет на эту планету и будущее поколение", – рассудил Дмитрий.
Экстрасенс отмечает, что необъяснимые явления не обязательно
говорят о наступлении скорого . Это сигнал, что в месте их появления
возможно наступление опасной ситуации.