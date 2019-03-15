Американцы напуганы концом света. На днях над штатом Миннесота заметили НЛО, которые выстраивались в геометрические фигуры. Многие конспирологи разглядели в появлении россыпи огней в небе зловещее предзнаменование.

Американцы напуганы концом света. На днях над штатомМиннесота заметили НЛО, которые выстраивались в геометрические фигуры. Многиеконспирологи разглядели в появлении россыпи огней в небе зловещее предзнаменование.Меж тем, рассказал"Дни.ру", что паниковать не стоит. Соседствующая с нами цивилизация просто-напростопредостерегает нас от ошибок, речи о конце света не идет.По мнению Раю, США как магнит притягивает паранормальное –это самое мистическое место на Земле. Жители Америки постоянно говорят овстречах с призраками, общении с духами и открытии так называемых порталов вдругое измерение.Неопознанные летающие объекты в Штатах тоже не редкость. Экстрасенсотмечает, что бояться контакта с представителями иных цивилизаций не нужно. "Онимогут быть опасны для жителей США тем, что предупреждают о предстоящейвозможной беде", – сообщил Дмитрий.По словам экстрасенса, в небе находятся 12 апостолов божьих,которые оберегают Землю. Там, где они появляются, должно случиться трагическоесобытие, беда планетарного масштаба, катастрофа, которая всколыхнет весь мир, например, землетрясение или наводнение,однако к это не приведет.Раю чувствует, что так называемые инопланетяне, – это божьиученики. Последователи Отца Небесного могут приобретать любой облик.Появление апостолов сигнализирует о том, что человечествоплутает во тьме, именно так считает экстрасенс. Оно плодит ненависть и насилие.Большое зло начинается с малой грубости. "Каждый играет роль в истории мира ивлияет на эту планету и будущее поколение", – рассудил Дмитрий.Экстрасенс отмечает, что необъяснимые явления не обязательноговорят о наступлении скорого . Это сигнал, что в месте их появлениявозможно наступление опасной ситуации.