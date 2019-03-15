При встрече неизвестный оставил в залог кошелёк и свои часы, а сам вышел с брендовым часовым изделием, якобы для того чтобы посоветоваться с женой, после чего не вернулся...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящих часов мошенническим путем.В полицию поступило заявление от 40-летнего жителя Подмосковья. Он рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже дорогостоящих часов. Позвонивший покупатель изъявил желание приобрести их и назначил встречу в помещении часовой мастерской на улице Арбат. При встрече неизвестный оставил в залог кошелёк и свои часы, а сам вышел с брендовым часовым изделием, якобы для того чтобы посоветоваться с женой, после чего не вернулся. Материальный ущерб составил более 560 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Омской улице задержали подозреваемого – 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При обыске по месту временного проживания у злоумышленника изъяты похищенные часы и возвращены владельцу. Также изъято двое часов, происхождение которых задержанный не смог объяснить.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного мужчины к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60