Состояние Юлии Началовой усугубилось. Врачи собираются на срочный консилиум.

Состояние Юлии Началовой усугубилось. Врачи собираются на срочный консилиум.Поступила свежая информация о состоянии Юлии Началовой. К сожалению, новости нерадостные. Согласно данным, предоставленным телеграм-каналом Mash, у Юлии Началовой зафиксирована сердечно-сосудистая недостаточность. Источник отмечает, что лечение надо пересматривать и срочно. Собирается консилиум врачей.Материал дополняется