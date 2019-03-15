Экипаж корабля Союз открыл люки и перешел на МКС. Теперь на станции находятся шесть человек. Новичками на борту стали россиянин Алексей Овчинин и его коллеги из США — Ник Хейг и Кристина Кук. Хейг и Овчинин долетели до МКС со второй попытки: в октябре их Союз потерпел аварию.

Экипаж корабля "Союз" открыл люки и перешел на МКС. Теперь на станции находятся шесть человек. Новичками на борту стали россиянин Алексей Овчинин и его коллеги из США — Ник Хейг и Кристина Кук. Хейг и Овчинин долетели до МКС со второй попытки: в октябре их "Союз" потерпел аварию. А у Кристины Кук эта экспедиция дебютная.Без малого шесть часов. И вот она — долгожданная стыковка с МКС. На автономное движение по орбите пилотируемый корабль Союз МС-12" перешел спустя десять минут после старта. Каждые десять секунд после запуска — отчет о состоянии приборов и самочувствия. Все трое членов экипажа чувствуют себя удовлетворительно.Наш соотечественник Алексей Овчинин — самый опытный на борту. Третий полет на МКС. Для него и для астронавта Ника Хейга это уже вторая попытка за полгода. Первая в октябре закончилась катапультированием на 123-й секунде полета из-за неполадок первой ступени. Несколько месяцев реабилитации, еще более усиленная подготовка и снова предполетные экзамены.На этот раз в экспедиции уже три человека: бортинженер американка Кристина Кук опытов полетов еще не имеет, но настроена исключительно на успех экспедиции. Впереди сотни экспериментов.За 200 суток команде предстоит провести эксперименты для абсолютно разных сфер науки — медицина, физика, химия, биология. Будет продолжена и работа, начатая другим нашим соотечественником — Олегом Кононенко. Испытания 3D-принтера. А, пожалуй, главной сенсацией этой экспедиции станет синхронный выход в космос сразу двух женщин-астронавтов — Кристины Кук и Энн Макллейн.Следующий ближайший полет к МКС состоится уже в апреле. На станцию будет направлен грузовой корабль "Прогресс МС-11".