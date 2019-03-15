Пассажиры самолета Дубай — Махачкала устроили бунт на борту. Поводом стало решение пилота не садиться в Махачкале из-за плохих погодных условий. Взлетно-посадочная полоса была полностью затянута туманом.

Пассажиры самолета Дубай — Махачкала устроили бунт на борту. Поводом стало решение пилота не садиться в Махачкале из-за плохих погодных условий. Взлетно-посадочная полоса была полностью затянута туманом. Командир принял решение возвращаться в Дубай, на что пассажиры отреагировали скандалом.Бунт принес свои плоды: самолет в итоге сел в Тбилиси, а на следующее утро резервным лайнером пассажиров злополучного рейса всё-таки доставили в Махачкалу.Авиакомпания Flydubai, которая выполняла рейс, комментировать ситуацию отказалась, сообщает телеканал "Россия 24". По мнению специалистов, в данном случае пассажиры должны были подчиниться требованию командира."Есть воздушный кодекс — во время полёта на любом воздушном судне пассажиры обязаны подчиняться требованию экипажа, то есть и бортпроводников, и командира, — говорит Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов. – Поэтому если командир принимает решение о посадке в Тбилиси, он обязан просто уведомить об этом пассажиров. Пассажиры требовать что-то не имеют права, потому что безопасность зависит только от слаженной команды и деятельности экипажа и командира… Пассажиры здесь не принимают никакого решения".