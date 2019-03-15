В Кремле прокомментировали планы Вашингтона испытать ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это логическое продолжение позиции США на слом документа.

В Кремле прокомментировали планы Вашингтона испытать ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это логическое продолжение позиции США на слом документа. Песков подчеркнул, что не Россия, а именно Соединенные Штаты Америки долгое время нарушали договор и заранее готовились к выходу из него."Вы хорошо знаете нашу аргументацию, аргументацию президента, по позициям ДРСМД. Мы категорически не согласны с какими-то упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность. Наоборот, весьма аргументировано, с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения: де-факто применение ряда систем, которые шли в нарушение положений (документов)", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как подчеркнул Песков, именно США заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах по этим ракетам. А реализация таких работ без испытаний зачастую бывает невозможной.