Недавно молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой исполнилось 30 лет. В честь круглой даты юморист увез ассистентку в ОАЭ.

Недавно молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой исполнилось 30 лет. В честь круглой даты юморист увез ассистентку в ОАЭ.Как утверждает , Евгений Петросян в качестве подарка на юбилей преподнес 30-летней Татьяне Брухуновой поездку в Дубай. Журналисты выяснили, что пара остановилась в одном из самых элитных отелей, на территории которого расположены четыре открытых бассейна, многочисленные бары и лаундж-зоны.Юморист и его молодая ассистентка выбрали номер люкс, проживание в котором обойдется им, как подсчитали пронырливые репортеры, примерно в 200 тысяч рублей за семь дней. Интересно, что если Татьяна Брухунова на своей страничке в социальной сети Instagram ведет подробный отчет о пребывании на шикарном курорте и о том, как проводит свободное время в магазинах и бутиках, то Евгений Петросян по какой-то причине не публикует фото с отдыха.Впрочем, многочисленные подписчики убеждены, что Татьяна Брухунова положительно влияет на артиста. По мнению фанатов, юморист буквально расцвел: помолодел, стал посещать тренажерный зал. Действительно, по словам самого Евгения Петросяна, он делает порядка 30 упражнений. В доказательство юморист опубликовал видео из зала. "Говорят, чтобы крепко стоять на ногах, нужно бежать вперед! Я стараюсь каждый день!" – оптимистично заявил артист.Ранее помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы стала причиной развода юмориста с женой артисткой Еленой Степаненко.Она не подтвердила, что переехала к Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без престарелой звезды она не мыслит. "Моя задача – сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце", – отмечала Татьяна.