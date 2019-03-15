Представитель Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что отека мозга у певицы нет.

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что отека мозга у певицы нет. Она рассказала, что связалась с родителями артистки, которые опровергли появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния Началовой.Певица находится в одной из московских клиник, передает ТАСС. Она введена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое, однако диагноз не сообщается.Юлия Началова известна своим почитателям как исполнительница песен "Цветик-семицветик", "Между мной и тобой", "Герой не моего романа". На телеканале "Россия 1" она ведет шоу "Один в один".