Занимающегося розничной торговлей 34-летнего предпринимателя застрелили в ходе конфликта в подмосковных Мытищах. Место преступления сняли на видео.

Занимающегося розничной торговлей 34-летнего предпринимателя застрелили в ходе конфликта в подмосковных Мытищах. Место преступления сняли на видео.Нападение на Геворга Туманяна произошло во второй половине дня 14 марта у подъезда дома №20 по улице Борисовка. Ему, как уточняют свидетели, предшествовала ссора между несколькими мужчинами. Судя по кадрам, когда дело дошло до силовых методов, бизнесмен попытался укрыться между машинами, но злоумышленники открыли огонь из пистолета — четыре пули попали в спину их недавнего собеседника. Туманян скончался до приезда скорой помощи.Убийца вместе с сообщником, как уточняет телеграмм-канал "112", скрылся с места на Volkswagen Touareg. Выйти на след предполагаемых преступников пока не удалось. Мотив убийства остается неизвестным, следователи не исключают, что он может быть связан с профессиональной деятельностью занимавшегося оптовой и розничной торговлей предпринимателя.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".