Анастасия Волочкова снова в центре скандала. Балерина же не теряет присутствия духа.
Анастасия Волочкова снова в центре скандала. Балерина же не теряет присутствия духа.
На днях телеканла НТВ показал аж два выпуска передачи "Новые русские сенсации", посвященные Анастасии Волочковой. Ее бывший водитель Александр Скиртач дал сенсационное интервью, в котором рассказал, что балерина предпочитает заниматься сексом без презерватива. Якобы она сама просила его покупать ей таблетки. А также, со слов бывшего сотрудника, балерина поделилась с ним мечтой заняться любовью с двумя крепкими мужчинами. Скиртач умудрился подсчитать, что в течение года Анастасия Волочкова меняет порядка 70-80 ухажеров.
В итоге сидевшая в соседней комнате балерина, следящая за выступлением бывшего водителя в монитор, не выдержала и, вбежав в студию, устроила грязную драку. Волочкова пообещала снова подать в суд на него и сдержала слово. "Очередное заявление я подала на Скиртача за Клевету (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила у себя в аккаунте Instagram Анастасия Волочкова.
Балерина убеждена, что главной во всех его махинациях была жена София Скиртач, ожидающая третьего ребенка. Артистка выложила видео, на котором запечатлена с большим животом супруга Скиртача, и написала: "Беременная жена лезет в телепрограммы пиариться на моем имени, требуя вино, не стесняясь признаться, что она бухает.. Желая подать на меня какое-то заявление, предлагает продюсерам программы ложно вызвать врачей и купить справку ЗА ДЕНЬГИ..😝 Вот и показали свое истинное и омерзительное "лицо"😝 мошенники.."
высказала мнение, что беременной Софии стоит заниматься совсем другими делами. "Почему бы не готовиться к родам?" – задала риторический вопрос балерина. убеждена, что Скиртачи живут ее жизнью, потому что у них нет своей.