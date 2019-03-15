Анастасия Волочкова снова в центре скандала. Но балерина не теряет присутствия духа.

Анастасия Волочкова снова в центре скандала. Но балерина не теряет присутствия духа.На днях телеканал НТВ показал аж два выпуска передачи "Новые русские сенсации", посвященные Анастасии Волочковой. Ее бывший водитель Александр Скиртач дал сенсационное интервью, в котором рассказал, что балерина предпочитает заниматься сексом без презерватива. Якобы она сама просила его покупать ей таблетки. А также, со слов бывшего сотрудника, балерина поделилась с ним мечтой заняться любовью с двумя крепкими мужчинами. Скиртач умудрился подсчитать, что в течение года Анастасия Волочкова меняет порядка 70-80 ухажеров.В итоге сидевшая в соседней комнате балерина, следящая за выступлением бывшего водителя в монитор, не выдержала и, вбежав в студию, устроила грязную драку. Волочкова пообещала снова подать в суд на него и сдержала слово. "Очередное заявление я подала на Скиртача за Клевету (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила у себя в аккаунте Instagram Анастасия Волочкова.Балерина убеждена, что главной во всех его махинациях была жена София Скиртач, ожидающая третьего ребенка. Артистка выложила видео, на котором запечатлена с большим животом супруга Скиртача, и написала: "Беременная жена лезет в телепрограммы пиариться на моем имени, требуя вино, не стесняясь признаться, что она бухает.. Желая подать на меня какое-то заявление, предлагает продюсерам программы ложно вызвать врачей и купить справку ЗА ДЕНЬГИ..😝 Вот и показали свое истинное и омерзительное "лицо"😝 мошенники.."высказала мнение, что беременной Софии стоит заниматься совсем другими делами. "Почему бы не готовиться к родам?" – задала риторический вопрос балерина. убеждена, что Скиртачи живут ее жизнью, потому что у них нет своей.