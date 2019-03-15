Известная российская телеведущая написала сатирическую оду, которую посвятила аппетитным формам. Пост появился несколько часов назад на странице Анфисы Чеховой в Instagram.

Известная российская телеведущая написала сатирическую оду, которую посвятила аппетитным формам. Пост появился несколько часов назад на странице Анфисы Чеховой в Instagram.По мнению актрисы, сегодня путь к популярности весьма прост: нужно ухаживать за своим телом и ходить в спортзал. Людям больше не нужно посещать библиотеки и театры, читать серьезные книги, делиться философскими размышлениями и искать в себе таланты. Пользователи оценят только внешнюю оболочку."Когда напрягаю талант свой иль мозг, / Не виден малейший подписчиков рост. / Но стоит мне задом своим повернуться, / То лайки, как манна небесная льются", – написала Анфиса Чехова. Она с иронией добавила, что именно фигура помогает многим зарабатывать большие деньги, пока одаренные люди остаются в тени. В качестве примера телеведущая упомянула Ким Кардашьян, которая известна своими пышными формами.К посту знаменитость добавила пикантную фотографию, на которой она запечатлена в черном нижнем белье. Многие пользователи даже не обратили внимание на произведение артистки и принялись нахваливать ее фигуру. "Шикарная попа!"; "Фото очень красивое!"; "Фигура – огонь!", – отмечали они.Другие комментаторы поблагодарили за такое злободневное стихотворение. "Наконец-то эта ода написана. Мы ее так долго ждали. Вы как всегда в самую точку попадаете своими стихами, Анфиса! Спасибо за ваш талант!", "Прямо в точку! Хочется отправить половине фитоняшек, так как правильно говорить они не умеют, да и не стараются даже. Видно, что, кроме попы, особо умом не блещут", – написали они.