Американские ученые уверены, что всем поклонникам продукции Apple грозит серьезная опасность. Они утверждают, что наушники AirPods могут вызвать рак.

Американские ученые уверены, что всем поклонникам продукции Apple грозит серьезная опасность. Они утверждают, что наушники AirPods могут вызвать рак.Почти 250 специалистов подписали петицию против беспроводных устройств, которые распространяют радиочастотное излучение. В качестве главных источников потенциальной опасности эксперты называли технологии Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь. В этом обращении ученые выступили за разработку защитных мер по использованию устройств.Наибольшие опасения у исследователей вызвали беспроводные наушники Apple Airpods. Как утверждает профессор Джоэл Московитз из Калифорнийского университета, это устройство "использует магнитное поле для передачи сигналов". Наушники располагаются в ушном канале и могут напрямую воздействовать на мозг человека. Ученый предполагает, что чрезмерное использование такой техники может привести к ухудшению когнитивных способностей, нервным расстройствам и даже к развитию злокачественной опухоли, передает Daily Mail.Специалистам пока не удалось провести всестороннее исследование о влиянии гаджетов на организм человека. Однако многие эксперименты на животных подтвердили, что такие беспроводные устройства могут негативно влиять на состояние живых существ.Напомним, беспроводные наушники Airpods были впервые представлены широкой публике 7 сентября 2016 года. Устройство оснащено сенсорами, которые измеряют температуру тела и пульс. В августе 2018 года они стали самым покупаемым товаром Apple с начала года, сообщает издание "Известия".