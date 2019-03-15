Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России пролетели над нейтральными водами Черного моря.

Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России пролетели над нейтральными водами Черного моря. Видео их полета опубликовано на YouTube телеканалом "Звезда".Бомбардировщики были в воздухе более пяти часов, преодолев порядка 4,5 тысячи километров, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Ту-22М3 могут поражать наземные цели с больших, средних и малых высот. Многорежимный бомбардировщик-ракетоносец был принят на вооружение в 1989 году.