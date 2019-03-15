Полицейским стало известно на одном из интернет-сайтов размещено объявление об обучении в работе программы для швейной и текстильной промышленности с дальнейшим предоставлением ее копии...

Оперативники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в нарушении авторских и смежных прав.В дежурную часть УВД по САО обратился представитель компании, разрабатывающей программное обеспечение. С его слов стало известно, что на одном из интернет-сайтов размещено объявление об обучении в работе программы для швейной и текстильной промышленности с дальнейшим предоставлением ее копии без заключения соответствующих договоров с правообладателем.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках «Проверочной закупки» оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий. Общий материальный ущерб правообладателю составил более 1 миллиона рублей.Следственным комитетом Головинского МРСО СУ ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29