На встречу для покупки машины приехали двое мужчин. Они попросили прокатиться на автомобиле, однако, сев в салон, один из них ударил девушку и перенес в багажное отделение авто...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и коллегами из ОМВД России по Ярославскому району задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от 25-летней девушки. Она рассказала, что разместила объявление о продаже своего автомобиля «БМВ» на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ей позвонил покупатель и договорился о встрече на Лосевской улице. На встречу приехали двое мужчин, которые попросили прокатиться на автомобиле, однако, сев в машину, один из них ударил ее и перенес в багажное отделение авто.Позднее злоумышленники забрали документы от автомобиля и, оставив девушку на улице, скрылись с места происшествия на ее машине. Материальный ущерб составил 450 тысяч рублей.Потерпевшая была госпитализирована в одно из медицинских учреждений столицы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых за рулем похищенного автомобиля на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе после совершения ДТП, второго подозреваемого - на Симферопольском бульваре. Ими оказались приезжие в возрасте 22-х и 23-х лет.По данному факту следствием отдела МВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29