Певица разозлила фанатов откровенными сценическими
костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в
купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне.
Певица разозлила фанатов откровенными сценическими
костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в
купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне.
Роликами
с выступлений певица поделилась в Instagram. Если пение артистки пришлось по
душе практически всем подписчикам, то ее наряды вызвали противоречивые эмоции.
На
суд фолловерам Ани Лорак представила два костюма. Один напоминал одеяние древнеегипетской Нефертити, а другой был похож на облачение лебедя. Однако
некоторым второй образ больше напомнил другого пернатого. "Не, реально, поменяй
петушиный прикид", – высказался один из пользователей соцсети.
Фанаты
раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым".
Кроме того, они отметили, что Ани Лорак в последнее время начала слишком часто раздеваться,
что ей не к лицу. "Как эти костюмы связаны с этой песней!.. Куда костюмеры
смотрят?", "Она этим видом моего деда до реанимации довела, инфаркт", "Все
хорошо, кроме нарядов, их практически нет! Выступала бы голая, и то интересней
бы было!" – обрушились на певицу критики.
Часть
подписчиков предположили, что своими костюмами скрывает оплывшую
фигуру. Некоторые юзеры разглядели, что у Каролины отекли ноги. Это дало им
повод заподозрить певицу в беременности.
Однако
нашлись и те, кто похвалил наряды . Они отметили, что костюмы для
выступлений превосходно подобраны.