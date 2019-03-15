Певица разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне.

Певица разозлила фанатов откровенными сценическимикостюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой вкупальнике, а также полупрозрачном комбинезоне.Роликамис выступлений певица поделилась в Instagram. Если пение артистки пришлось подуше практически всем подписчикам, то ее наряды вызвали противоречивые эмоции.Насуд фолловерам Ани Лорак представила два костюма. Один напоминал одеяние древнеегипетской Нефертити, а другой был похож на облачение лебедя. Однаконекоторым второй образ больше напомнил другого пернатого. "Не, реально, поменяйпетушиный прикид", – высказался один из пользователей соцсети.Фанатыраскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым".Кроме того, они отметили, что Ани Лорак в последнее время начала слишком часто раздеваться,что ей не к лицу. "Как эти костюмы связаны с этой песней!.. Куда костюмерысмотрят?", "Она этим видом моего деда до реанимации довела, инфаркт", "Всехорошо, кроме нарядов, их практически нет! Выступала бы голая, и то интереснейбы было!" – обрушились на певицу критики.Частьподписчиков предположили, что своими костюмами скрывает оплывшуюфигуру. Некоторые юзеры разглядели, что у Каролины отекли ноги. Это дало имповод заподозрить певицу в беременности.Однаконашлись и те, кто похвалил наряды . Они отметили, что костюмы длявыступлений превосходно подобраны.