Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч."В настоящее время у полиции действительно есть задержанный подозреваемый, но могли быть вовлеченные другие, — приводит слова Ардерн телеканал "Россия 24". Точных данных по количеству погибших и пострадавших я пока дать не могу. Многие из тех, кого затронула эта стрельба, могут быть беженцами или мигрантами. Они выбрали Новую Зеландию, сделали ее своим домом. Они — это мы. В нашей стране нет места насилию".Ранее премьер назвала этот день "самым черным днем в истории страны". В городе Крайстчерч вооруженный австралиец открыл стрельбу в мечети, где находились 300 человек. Погибли 17 человек, десятки получили ранения.