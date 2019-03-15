Один из стрелков в новозеландском городе Крайстчерч вел онлайн-трансляцию расстрела в мечетях. По последним данным, погибли 27 человек, десятки ранены.

Один из стрелков в новозеландском городе Крайстчерч велонлайн-трансляцию расстрела в мечетях. По последним данным, погибли 27 человек,десятки ранены.Четыре человека арестованы по обвинению в причастности к города Крайстчерч. Премьер-министр Новой Зеландии назвала 15 марта"черным днем" для страны.Сколько всего человек участвовали в акции, которую самипреступники назвали терактом, пока неизвестно. Об этом сообщил комиссар полициигорода на пресс-конференции. По словам Майка Буша, все арестованные доставленыв полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколькоименно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однакоследственные действия продолжаются", – отметил комиссар.По словам комиссара, после вприпаркованных поблизости автомобилях были обнаружены несколько самодельныхвзрывных устройств. К счастью, ни одно из них злоумышленники не привели вдействие.Как говорят очевидцы, расстрел в мечети пригорода Линвуд открылбелый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. Позже стало известно, что стрелок– гражданин Австралии, он придерживается ультраправых взглядов. Переднападением мужчина опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал своидействия терактом. Он вел онлайн-трансляцию нападения.15 марта, около 13:45 по местному времени, вооруженные людивошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокироваливходные двери и устроили , где в то время находились от 200до 300 человек. Убиты 27 человек, еще около 30 раненых доставлены в больницыгорода. Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайнейнеобходимости. Все школы и государственные учреждения в городе Крайстчерч послерасстрела в мечетях закрыты, передает