Один из стрелков в новозеландском городе Крайстчерч вел
онлайн-трансляцию расстрела в мечетях. По последним данным, погибли 27 человек,
десятки ранены.
Один из стрелков в новозеландском городе Крайстчерч вел
онлайн-трансляцию расстрела в мечетях. По последним данным, погибли 27 человек,
десятки ранены.
Четыре человека арестованы по обвинению в причастности к города Крайстчерч. Премьер-министр Новой Зеландии назвала 15 марта
"черным днем" для страны.
Сколько всего человек участвовали в акции, которую сами
преступники назвали терактом, пока неизвестно. Об этом сообщил комиссар полиции
города на пресс-конференции. По словам Майка Буша, все арестованные доставлены
в полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколько
именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако
следственные действия продолжаются", – отметил комиссар.
По словам комиссара, после в
припаркованных поблизости автомобилях были обнаружены несколько самодельных
взрывных устройств. К счастью, ни одно из них злоумышленники не привели в
действие.
Как говорят очевидцы, расстрел в мечети пригорода Линвуд открыл
белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. Позже стало известно, что стрелок
– гражданин Австралии, он придерживается ультраправых взглядов. Перед
нападением мужчина опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои
действия терактом. Он вел онлайн-трансляцию нападения.
15 марта, около 13:45 по местному времени, вооруженные люди
вошли в расположенные по соседству религиозные учреждения Аль-Нур и Линвуд. Нападавшие заблокировали
входные двери и устроили , где в то время находились от 200
до 300 человек. Убиты 27 человек, еще около 30 раненых доставлены в больницы
города. Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней
необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе Крайстчерч после
расстрела в мечетях закрыты, передает