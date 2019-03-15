Знаменитый британский певец принял участие в съемках документальной картины Паронормальный Диснейленд, повествующей о таинственном ранчо Скинуокер, где часто происходят паранормальные явления. Во время откровенного интервью Робби Уильямс отметил, что очень боится похищения инопланетян.

Знаменитый британский певец принял участие в съемках документальной картины "Паронормальный Диснейленд", повествующей о таинственном ранчо Скинуокер, где часто происходят паранормальные явления. Во время откровенного интервью Робби Уильямс отметил, что очень боится похищения инопланетян.В фильме можно увидеть, как артист сидит с экспертами и участниками съемочной группы на территории таинственного ранчо. Музыкант рассказал, что уже на протяжении многих лет увлекается НЛО. По его мнению, люди не являются единственными обитателями во Вселенной.Однажды Робби Уильямс своими глазами увидел инопланетный объект. "В своей жизни я видел много странных вещей и пережил такие моменты, которые до сих пор не могу объяснить. Я увидел такое явление прямо над собой, и если бы в тот момент у меня был в руках теннисный мяч, то я мог бы попасть в него", – поделился певец. Он добавил, что "очень боится" похищения пришельцев.Журналист Джордж Напп поддержал музыканта. Телеведущий считает, что Вселенная хранит много загадок. "Это более загадочное и сложное место, чем мы себе представляли. Реальность оказалась весьма непростой", – заявил он.Напомним, лента "Паронормальный Диснейленд" основана на книге Джорджа Наппа и Доктора Колма Келлехера, которые присоединились к группе ученых, чтобы отправиться на таинственное ранчо Скинуокер и провести собственное расследование. Они потратили более десяти лет на опрос свидетелей и поиски объяснений. Эксперты уверяют, что лично столкнулись с паранормальными явлениями, передает The Sun.