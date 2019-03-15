Певица МакSим редко дает интервью, являясь одной из самых закрытых артисток в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому каждое слово артистки ценится ее фанатами на вес золота.

Певица МакSим редко дает интервью, являясь одной из самых закрытых артисток в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому каждое слово артистки ценится ее фанатами на вес золота.Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) прославилась благодаря таким песням как "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" и "Ветром стать". Артистка, которая сама написала себе эти композиции, призналась, что ее творчество автобиографично, при этом в жизни она довольно закрытый человек. "Конечно, всем известно, что когда артист говорит о своих страданиях и переживаниях, продажи билетов на его концерты начинают расти. Это понятно и закономерно, но это не для меня", – заявила певица.О личной жизни Марина рассказывает крайне скупо. Артистка воспитывает двоих дочерей: Александру и Марию. Во время первой беременности певица гастролировала буквально до родов. И лишь спустя пару-тройку дней будучи в роддоме она поняла, что произошло."Я очень сильно испугалась. Помню, тогда своим помощникам говорила, что не знаю, как быть, мне просто страшно. Я до конца не понимала, смогу ли вообще работать, потому что не отходила от Саши ни на минуту. В итоге это сыграло со мной злую шутку: я превратилась в безумную, одержимую маму, которая никого не подпускает к своему ребенку и ограждает его от всего", – рассказала МакSим.Она поселилась в поселке, в котором жило мало людей, сама занималась дочкой. В результате, девочка оказалась совершенно не социализирована. Тогда певица вернулась с девочкой в город и начала активно ее внедрять в общество.Что касается второй дочери, то, по словам Марины, все было более осознанно. "Всю беременность я летала в облаках, была окутана таким безумным теплом и заботой, что ничего не видела и не слышала вокруг себя. С Машей вообще не было никаких проблем. Во-первых, девочки даже родились очень разными – с диаметрально противоположными характерами. Маша уже сейчас может за себя постоять. Она очень далеко пойдет", – убеждена МакSим.По словам певицы, девочки на нее не похожи. Она их не воспитывает – она воспитывает себя. "Я работаю над собой, стараюсь не мешать Саше и Маше развиваться как личностям. Моя задача – не сломать их, а как можно больше слушать, учитывать, корректировать и предлагать", – объяснила певица.Материнство сильно изменило взгляд МакSим на жизнь. "Да я обалдела! Я и подумать не могла, что материнский инстинкт – это настолько мощное чувство, которое может тебя просто испугать. Ты вдруг понимаешь, что это самая большая любовь, привязанность и ответственность. Это то, что отныне и до конца жизни будет руководить тобой, будет дороже тебя…" – цитирует .