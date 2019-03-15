Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей спортсменкой зимнего сезона 2019 года по версии легкоатлетического журнала Track and Field. Для 26-летней россиянки победа в этой номинации стала второй подряд.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей спортсменкой зимнего сезона 2019 года по версии легкоатлетического журнала Track and Field. Для 26-летней россиянки победа в этой номинации стала второй подряд.В борьбе за победу Ласицкене обогнала британскую бегунью на длинные дистанции Лору Мьюр. Поспособствовали такому признанию успехи россиянки – в 2018 году она выиграла все крупные старты, в которых принимала участие, а накануне одержала победу на чемпионате Европы в помещении.Напомним, что из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики Ласицкене принимает участие в международных стартах в нейтральном статусе. Впрочем, в скором времени легкоатлеты из России вновь смогут выступать под флагом России.