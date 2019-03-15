Андрей Малахов вместе со съемочной группой, сотрудниками Генпрокуратуры и коллегами журналистами отправился на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта. Перед началом опасного путешествия в студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 обсуди самые правдоподобные версии гибели группы.

Андрей Малахов вместе со съемочной группой, сотрудниками Генпрокуратурыи коллегами журналистами отправился на перевал Дятлова, тайна которого до сихпор не раскрыта. Перед началом опасного путешествия в студии программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1" обсуди самые правдоподобные версии гибели группы.Общественный деятель Бари Сайфутдинов, который изучалтрагедию на перевале Дятлова, уверен, что туристы пострадали из-за росомахи. "Людиостановились в палатке, там есть еда, все это элементарно, зимой надо что-топокушать. Росомахи, в этом регионе они водятся и, зайдя в палатку, это, естественно,страх. И все люди, которые вдруг проснулись, там начала просто паника", – заявилон в ток-шоу "Прямой эфир".Ведущий шоу Андрей Малахов поддержал идею Сайфутдинова. "Давайтерасскажем, что это за милое животное, которое имеет оскал дьявола. Во-первых, мыдолжны сказать, что у нее когти, во-вторых, она выделяет секрет", – отозвалсяшоумен. Он отметил, что напуган перспективой пострадать от лап хищника или быть съеденным им.Общественный деятель пояснил, что росомаха в моментопасности выделяет вещество, которое имеет неприятный запах. Это могло напугатьгостей перевала Дятлова. По его словам, в протоколах осмотра была зафиксированажелтая субстанция, которая и является секретом, который выделяет перепуганноеживотное.Меж тем, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов несогласен с этой версией. Он отметил, что на телах жертв с нетследов, которые походили бы на раны от нападения росомах.Зоолог Владимир Уражевский, который тоже был на съемочнойплощадке "Прямого эфира", рассказал, что росомаха обладает очень острыми когтями.Ее клыки невероятно остры. Животное легко могло вспороть палатку. Специалистдобавил, что хищник не испытывает страха. Благодаря этому качеству зверь, несмотряна малый размер, может убить белого медведя, отобрать пищу в стаи волков.После в "Прямом эфире" появился писатель Евгений Буянов.Исследователь выделил две причины гибели людей на перевале Дятлова: сходснежной доски на палатку, которая придавила и нанесла травмы туристам, вкупе снизкими температурами и ураганным ветром, а также аномальный пик солнечнойактивности.Президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич высказалсвои мысли по поводу произошедшего. Он уверен, что путешественников накрыло взрывной волной, источниккоторой еще предстоит выяснить.Далее в студии программы "Прямой эфир" появился Владимир Аскинадзи.Он был участником экспедиции, которая и нашла трупы на перевале Дятлова."Они погибли,защищаясь от убийц. Масса есть фактов, которые это подтверждает. У каждого былисвои раны. У одной из участниц не было языка и была сломана подъязычная косточка",– рассказал он.Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов отметил, что версияАскинадзи, по его мнению, самая правдоподобная. Однако отметил, что языки упогибших, вероятнее всего, съели дикие грызуны: "Объедания дикими полевымимышами. В дыхательных путях нет крови – это посмертное объедание".Дочь следователя Льва Иванова, который вел дело группыДятлова в 1959 году, – Александра Иванова также приехала в студию шоу. "Он разные версии отрабатывал. Единственное он говорил: "Я не разработалодну версию – военную". Его вызвали в ОБКОМ и приказали дело закрыть", -поделилась воспоминаниями Иванова.Напомним, в феврале 1959 года на перевале Дятлова страшной изагадочной смертью погибли девять туристов. Тела нашли у подножья горы Отортен,что в переводе с языка манси означает "Не ходи туда". Палатка пострадавших быларазрезана, а тела изуродованы: у одних был вырван язык и выколоты глаза, удругих были проломлены черепа и переломаны кости. Туристы были разуты иполураздеты, что-то заставило выскочить их из убежища и бежать в лес на мороз. За50 лет собралось более 80 версий гибели группы Дятлова. В студии шоу рассмотрели самые популярные идеи.