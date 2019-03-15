Появились новые подробности о состоянии госпитализированной Юлии Началовой. По некоторым данным, у популярной певицы начался отек мозга. Эту информацию прокомментировали в семье артистки.

Появились новые подробности о состоянии госпитализированной Юлии Началовой. По некоторым данным, у популярной певицы начался отек мозга. Эту информацию прокомментировали в семье артистки.Накануне, 14 марта,Telegram-канал Mash сообщил новые подробности о самочувствии певицы. По их данным, состояние Юлии Началовой ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. Якобы у находящейся в коме артистки начался отек мозга. Ситуацию осложняет двусторонняя пневмония.Неутешительную информацию прокомментировала помощница Юлии Началовой. По ее словам, семья артистки, неотступно находящаяся рядом, ничего не знает об отеке мозга. "Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы только что спросила – она не в курсе", – цитирует официального представителя певицы Анну Исаеву .Материал дополняется