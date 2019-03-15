Лидер Российский премьер-лиги Зенит проиграл и второй матч испанскому Вильярреалу 1:2 и выбыл из розыгрыша Лиги Европы. Тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил проигрыш своей команды в том числе и невезением.

Лидер Российский премьер-лиги "Зенит" проиграл и второй матч испанскому "Вильярреалу" 1:2 и выбыл из розыгрыша Лиги Европы. Тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил проигрыш своей команды в том числе и невезением."Мы постарались активно сыграть в начале и сделали это. Но реализовать свои моменты не смогли. Вдобавок и пропустили гол. А вот второй мяч свел наши шансы к минимуму. В конце старались, забили один мяч, но этого было мало. Для нашего уровня нужно немножко удачи, чтобы пройти "Вильярреал". А удача была не на нашей стороне. Матч в Санкт-Петербурге мог закончиться иначе", — приводит слова Сергея Семака РИА Новости."Первый тайм игры вселил оптимизм. Играли смело и активно, но нужно использовать созданные моменты. Кто забивает, тот и выигрывает. У нас есть проблемы", — сказал Семак.