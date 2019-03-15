Бывшая участница поп-группы Serebro показала снимок, который вызвал недоумение у многих пользователей. Поклонники заявили, что 33-летняя Ольга Серябкина стала выглядеть гораздо старше своего возраста.

Бывшая участница поп-группы Serebro показала снимок, который вызвал недоумение у многих пользователей. Поклонники заявили, что 33-летняя Ольга Серябкина стала выглядеть гораздо старше своего возраста.Несколько часов назад на странице звезды в Instagram появились две фотографии, на которых она позирует в коротком блестящем наряде с открытой спиной. Снимки певица обработала специальным фильтром. "Стало теплее", – обратилась она к подписчикам.Большинство пользователей остались разочарованы новым постом. По их мнению, Ольга Серябкина перестала следить за собой и выглядит уставшей и постаревшей. "Мать, ты постарела", "На всех фото смотрится, как потасканная", "Я сначала не поняла, кто это. Постарела. Возраст дает о себе знать", "Как будто 55-летняя бабушка вообще на первом фото", – делились своими мыслями пользователи.Другие комментаторы вступились за своего кумира. "Боже, на тебя можно смотреть бесконечно", "Красота, просто нет слов", "Твоя красота не знает границ", "Стало очень жарко", "Прекрасна как богиня", – рассыпались в комплиментах подписчики.Ранее некоторые пользователи обвинили в том, что она оказывает эксорт-услуги. Эти оскорбительные заявления стали большим ударом для певицы. Она призналась, что чувствует себя "одинокой и незащищенной". Исполнительница уверена, что однажды ее обидчики будут наказаны. "Бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны к тому, что вы говорите, кому говорите", – сказала она.