Бывшая участница поп-группы Serebro показала снимок, который вызвал недоумение у многих пользователей. Поклонники заявили, что 33-летняя Ольга Серябкина стала выглядеть гораздо старше своего возраста.
Бывшая участница поп-группы Serebro показала снимок, который вызвал недоумение у многих пользователей. Поклонники заявили, что 33-летняя Ольга Серябкина стала выглядеть гораздо старше своего возраста.
Несколько часов назад на странице звезды в Instagram появились две фотографии, на которых она позирует в коротком блестящем наряде с открытой спиной. Снимки певица обработала специальным фильтром. "Стало теплее", – обратилась она к подписчикам.
Большинство пользователей остались разочарованы новым постом. По их мнению, Ольга Серябкина перестала следить за собой и выглядит уставшей и постаревшей. "Мать, ты постарела", "На всех фото смотрится, как потасканная", "Я сначала не поняла, кто это. Постарела. Возраст дает о себе знать", "Как будто 55-летняя бабушка вообще на первом фото", – делились своими мыслями пользователи.
Другие комментаторы вступились за своего кумира. "Боже, на тебя можно смотреть бесконечно", "Красота, просто нет слов", "Твоя красота не знает границ", "Стало очень жарко", "Прекрасна как богиня", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Ранее некоторые пользователи обвинили в том, что она оказывает эксорт-услуги. Эти оскорбительные заявления стали большим ударом для певицы. Она призналась, что чувствует себя "одинокой и незащищенной". Исполнительница уверена, что однажды ее обидчики будут наказаны. "Бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны к тому, что вы говорите, кому говорите", – сказала она.