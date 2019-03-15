Артистка пришла в гости с телеведущей Регине Тодоренко. Агата Муцениеце откровенно рассказала о третьей беременности и нездоровой любви мужа актера Павла Прилучного.

Артистка пришла в гости с телеведущей Регине Тодоренко.Агата Муцениеце откровенно рассказала о третьей беременности и "нездоровой"любви мужа актера Павла Прилучного.Актриса стала гостьей ток-шоу "Пятница с Региной", котороевыходит на YouTube. Агата Муцениеце пришла к Тодоренко в сопровождениималенькой дочери Мии.Во время непринужденной беседы зашла речь о планах АгатыМуцениеце на ближайшие будущее. Артистка отметила, что следующий год планируетпосвятить работе, третью беременность она не планирует."Паша хочет еще одного ребенка, но что-то пока не знаю. Яхочу этот год посвятить карьере. Карьера, она все-таки текущая и мне кажется,что уже в наш-то век никогда не бывает поздно. Ты не можешь опоздать. Ты можешьопоздать и не увидеть трехлетний возраст своего ребенка, когда она кормит куклуиз соски, и когда она очень трогательная маленькая девочка – вот это ты можешьне увидеть, а с карьерой не опоздаешь", – рассказала .Также артистка поведала, что Прилучный изводит ее ревностью.Муж контролирует каждый ее шаг, может вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом."Он вообще человек склонный к зависимостям. У него даже эталюбовь ко мне она немножко неадекватная, нездоровая. Например, я не могупоехать с детьми на море, потому что он меня не отпускает. Я знаю, что мы можемпоругаться и опять начнется: "Развод! Если ты поедешь на море – это развод!" -рассказала .