Артистка пришла в гости с телеведущей Регине Тодоренко.
Агата Муцениеце откровенно рассказала о третьей беременности и нездоровой
любви мужа актера Павла Прилучного.
Артистка пришла в гости с телеведущей Регине Тодоренко.
Агата Муцениеце откровенно рассказала о третьей беременности и "нездоровой"
любви мужа актера Павла Прилучного.
Актриса стала гостьей ток-шоу "Пятница с Региной", которое
выходит на YouTube. Агата Муцениеце пришла к Тодоренко в сопровождении
маленькой дочери Мии.
Во время непринужденной беседы зашла речь о планах Агаты
Муцениеце на ближайшие будущее. Артистка отметила, что следующий год планирует
посвятить работе, третью беременность она не планирует.
"Паша хочет еще одного ребенка, но что-то пока не знаю. Я
хочу этот год посвятить карьере. Карьера, она все-таки текущая и мне кажется,
что уже в наш-то век никогда не бывает поздно. Ты не можешь опоздать. Ты можешь
опоздать и не увидеть трехлетний возраст своего ребенка, когда она кормит куклу
из соски, и когда она очень трогательная маленькая девочка – вот это ты можешь
не увидеть, а с карьерой не опоздаешь", – рассказала .
Также артистка поведала, что Прилучный изводит ее ревностью.
Муж контролирует каждый ее шаг, может вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.
"Он вообще человек склонный к зависимостям. У него даже эта
любовь ко мне она немножко неадекватная, нездоровая. Например, я не могу
поехать с детьми на море, потому что он меня не отпускает. Я знаю, что мы можем
поругаться и опять начнется: "Развод! Если ты поедешь на море – это развод!" -
рассказала .