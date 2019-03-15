Несмотря на напряженный график телеведущая не забывает о своем сыне. Недавно Ксении Собчак даже пришлось пропустить важное мероприятие из-за травмы Платона.

Несмотря на напряженный график телеведущая не забывает о своем сыне. Недавно Ксении Собчак даже пришлось пропустить важное мероприятие из-за травмы Платона.Как сообщают некоторые СМИ, журналистка опоздала на целый час на "Дилетантский чтения" с Виталием Дымарским. Мероприятие проходило в отеле "Гельвеция" в Санкт-Петербурге. Оказалось, что причиной стала травма наследника: мальчик сильно подвернул ногу."Когда ты в первую очередь мать, а потом уже журналист, политик, ведущая и далее по списку", – написал автор Telegram-канала "Только никому". Сама телеведущая пока не давала никаких комментариев журналистам. Известно, что Ксения Собчак старается оберегать сына от репортеров и даже первое время не публиковала фотографии с лицом малыша.Ранее журналистка объявила о расставании с мужем Максимом Виторганом. На странице в Instagram она написала, что больше не живет с актером под одной крышей. Супруги не собираются делить наследство. Телеведущая добавила, что они будут и дальше вместе воспитывать сына.Поклонники предполагают, что причиной разрыва мог стать роман с Константином Богомоловым. Журналистку не раз замечали в компании режиссера. Сама телеведущая утверждает, что когда она жила вместе с мужем, то хранила ему верность. "Я в принципе вообще верный человек. Верный и честный. Я никогда никого не обманывала – это все, что я могу сказать", – поделилась она в беседе с .