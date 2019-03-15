Листать перед сном страницы соцсетей в своем телефоне -
опасная привычка. Это чревато не только нарушениями сна, но и целым букетом
сопутствующих заболеваний.
Листать перед сном страницы соцсетей в своем телефоне -
опасная привычка. Это чревато не только нарушениями сна, но и целым букетом
сопутствующих заболеваний.
Привычка негативно сказывается на
качестве сна, влияет на работу биологических часов, вызывает недосыпание,
предупредил профессор американской Школы медицины Джона Хопкинса Всеволод
Полоцкий.
"Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь
часов в день и при этом не использовать компьютеры, iPhone или iPad и другие
электронные устройства в постели. В идеале придерживаться этого правила надо
уже за два часа до сна", – утверждает медик.
Чтобы обеспечить себе здоровый и полноценный отдых, надо
соблюдать некоторые правила. Само собой, исключается . Кроме
того, следует отказаться от привычки есть на ночь. А еще не следует засыпать
вместе со своим ребенком или домашним питомцем.
Сравнительной недавно американские ученые заявили, что использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени. А российские ученые придерживаются другого мнения. Они пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности.
в руках приводит к недосыпанию, предупреждают врачи. А это, в
свою очередь, способствует развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых
заболеваний и депрессии. Медики советуют также отказаться от работы по ночам:
они утверждают, что даже одна ночная смена может стать причиной повышения
кровяного давления, пишет РИА Новости. Рекомендации медиков приурочены ко Всемирному дню сна, который отмечается в третью пятницу марта.