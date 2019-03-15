Листать перед сном страницы соцсетей в своем телефоне - опасная привычка. Это чревато не только нарушениями сна, но и целым букетом сопутствующих заболеваний.

Листать перед сном страницы соцсетей в своем телефоне -опасная привычка. Это чревато не только нарушениями сна, но и целым букетомсопутствующих заболеваний.Привычка негативно сказывается накачестве сна, влияет на работу биологических часов, вызывает недосыпание,предупредил профессор американской Школы медицины Джона Хопкинса ВсеволодПолоцкий."Взрослый человек должен спать по меньшей мере семьчасов в день и при этом не использовать компьютеры, iPhone или iPad и другиеэлектронные устройства в постели. В идеале придерживаться этого правила надоуже за два часа до сна", – утверждает медик.Чтобы обеспечить себе здоровый и полноценный отдых, надособлюдать некоторые правила. Само собой, исключается . Крометого, следует отказаться от привычки есть на ночь. А еще не следует засыпатьвместе со своим ребенком или домашним питомцем.Сравнительной недавно американские ученые заявили, что использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени. А российские ученые придерживаются другого мнения. Они пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности.в руках приводит к недосыпанию, предупреждают врачи. А это, всвою очередь, способствует развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистыхзаболеваний и депрессии. Медики советуют также отказаться от работы по ночам:они утверждают, что даже одна ночная смена может стать причиной повышениякровяного давления, пишет РИА Новости. Рекомендации медиков приурочены ко Всемирному дню сна, который отмечается в третью пятницу марта.