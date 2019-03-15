Дождавшись прибытия курьера, злоумышленники напали на него у подъезда и отобрали заказанный товар...

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО задержали 20-летний жителя одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении разбоя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о разбойном нападении на курьера одной из столичных организации. По словам потерпевшего, во время доставки заказа по адресу в поселении Сосенское к нему подбежали двое неизвестных. Распылив ему в лицо содержимое газового баллончика, злоумышленники похитили заказ – два квадрокоптера стоимостью более 185 тысяч рублей. Совершив нападение, злоумышленники с места происшествия скрылись.В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. Полицейские установили, что подозреваемый совместно с неустановленным соучастником через интернет-магазин заказали квадрокоптеры с доставкой на дом. Дождавшись прибытия курьера, они напали на него у подъезда и отобрали заказанный товар. Похищенное имущество злоумышленники успели сбыть, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79