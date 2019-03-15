НАТО перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью изданию Министерства обороны Красная звезда. За два года численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций увеличилась с 25 до 40 тысяч человек.

НАТО перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью изданию Министерства обороны "Красная звезда".Как рассказал Попов, за два года численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций увеличилась с 25 до 40 тысяч человек. На территории Прибалтики развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава. Численность каждой – до тысячи военнослужащих.Кроме этого реализуется инициатива США "3 по 30", предусматривающая готовность к применению в течение 30 суток 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей блока. Заместитель главы Совета безопасности отметил, что в настоящее время реанимируется система трансатлантических перебросок войск усиления из Канады и США в Европу для развертывания крупных группировок войск на границе с РФ, существовавшая в годы холодной войны.Для эффективного руководства группировками войск на восточном фланге НАТО формируется штаб многонациональной дивизии "Север" на базе управления Датской мотопехотной дивизии, передает РИА Новости. Судя по сообщениям СМИ, 8 марта текущего года ее оперативная группа была развернута в населенном пункте Адажи в Латвии.