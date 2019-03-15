Космический корабль Союз МС-12 пристыковался к Международной космической станции.

Космический корабль "Союз МС-12" пристыковался к Международной космической станции. На корабле прибыли российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох, которым предстоит сменить на МКС Олега Кононенко (Россия), Давида Сен-Жака (Канада) и Энн Макклейн (США).Космонавты будут поддерживать жизнеспособность МКС. Кроме того, они проведут сотни научных экспериментов. Один из самых интересных – это ультразвуковое исследование организма, находящегося в невесомости.Прямую трансляцию запуска ведет сайт 33Live.RuRu. В 6:10 по времени Москвы экипаж даст первую видеоконференцию.Двое из прибывших – Овчинин и Хейг – должны были прилететь на МКС еще в прошлом году. Однако ракета "Союз-ФГ", с помощью которой они поднимались на орбиту, потерпела аварию. Космонавты не пострадали: их капсула автоматически отстрелилась от ракеты.