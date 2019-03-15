Соединенные Штаты Америки начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила 14 марта официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.

Соединенные Штаты Америки начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила 14 марта официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, передает телеканал "Россия 24"."Задействовав средства, выделенные конгрессом в 2019 финансовом году, Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования", — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах Пентагона в текущем году провести испытания двух типов ракет, запрещенных ДРСМД."В конечном счете нам необходимо быть готовыми выходу из ДРСМД. Наша подготовка в этом направлении включает в себя планы проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования", — добавила Мишель Балданза.