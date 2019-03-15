Персонал больницы города Крайстчёрч в Новой Зеландии, в мечети которого произошла стрельба, готовится принять от 40 до 50 раненых. По последним данным, в результате стрельбы не менее девяти человек погибли и 15 получили ранения.

Персонал больницы города Крайстчёрч в Новой Зеландии, в мечети которого произошла стрельба, готовится принять от 40 до 50 раненых. По последним данным, в результате стрельбы не менее девяти человек погибли и 15 получили ранения.Ранее сообщалось, что в больницу уже доставили шестерых пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Отделение интенсивной терапии в больнице было срочно освобождено. Власти обратились к горожанам с просьбой не посещать учреждение без крайней необходимости, передает телеканал "Россия 24".Как сообщила радиостанция Radio New Zeland, стрельбу из автомата открыл мужчина в куртке армейского образца, шлеме и очках. В момент ЧП в мечети находились порядка 300 человек. Злоумышленник вел прямую трансляцию на Facebook. Его задержали.В настоящее время к зданию мечети стянуты подразделения вооруженных полицейских. Школы города закрыты. Жителей просят не покидать свои дома.Сейчас приходит неподтвержденная информация о том, что в другой мечети также открыта стрельба.