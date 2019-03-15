Оперативники изъяли 50 свертков с запрещёнными веществами, предназначенными для сбыта на территории района.

Вечером 11 марта в Суздале при проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, в момент организации тайника-закладки полицейские задержали 18-летнюю жительницу Судогодского района. При личном досмотре у задержанной полицейские изъяли свертки с содержимым порошкообразной консистенции. Аналогичные свертки были изъяты по месту жительства задержанной, а так же в тайниках, организованных фигуранткой в Суздале. Экспертным заключением подтверждено, что в пакетиках находились наркотические вещества синтетического происхождения общей массой более 22 граммов, что эквивалентно более 200 условным разовым дозам. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения подозреваемой запрещённых веществ и проводят проверку на её причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подсписки о невыезде и надлежащем поведении.