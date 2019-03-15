16 марта в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу открывается одна из самых ожидаемых выставок года - ретроспектива выдающегося русского живописца Ильи Репина.

16 марта в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу открывается одна из самых ожидаемых выставок года — ретроспектива выдающегося русского живописца Ильи Репина. Этот проект стал крупнейшим по объему проведенных исследований и масштабу межмузейного сотрудничества — зрители увидят свыше 300 произведений из 35 российских и зарубежных собраний. Генеральным спонсором выступил Банк ВТБ, давний друг и партнер Третьяковской галереи.Как рассказали в музее, задача выставки не только наиболее полно представить зрителю наследие Репина, но и предложить современную интерпретацию его творчества, попытаться по-новому осмыслить феномен художника.Репин работал в разных жанрах — был не только живописцем, но также рисовальщиком и гравером, скульптором и литератором и даже архитектором. В рамках экспозиции можно будет увидеть разножанровые произведения мастера, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов.Обладая мощным художественным даром, Репин ставил перед собой сложнейшие живописные задачи, обращался к самым сложным аспектам действительности, часто интерпретируя их через исторические сюжеты. Его полотна по сути стали живописной "энциклопедией русской жизни" — Россия крестьянская и аристократическая, народная и царская, революционная и артистическая.Работы художника всегда оказывались в центре общественного внимания, становились настоящими культурными событиями своего времени, хотя порой провоцировали и неоднозначную реакцию. И после смерти мастера каждое новое поколение зрителей находит в искусстве Репина нечто свое. Ведь произведения художника, кажущиеся на первый взгляд простыми, на самом деле поднимают сложные мировоззренческие проблемы, заставляя людей размышлять о важнейших вопросах бытия.Экспозиция строится по хронологическому принципу, который позволяет представить весь творческий путь Репина. Кроме знаменитых на весь мир произведений (например, "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Крестный ход в Курской губернии", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" и т.д.) на выставке можно будет увидеть и малоизвестные работы, которые станут открытием для московской публики.Организаторы показа постарались включить в экспозицию работы, созданные после 1903 года, когда Репин обосновался в Пенатах, ставших после 1918 года территорией Финляндии. Вынужденно оказавшись за пределами России, художник начинает значительное внимание уделять евангельским сюжетам. Эта часть наследия Репина мало известна российской публике, так как работы в основном оказались в зарубежных коллекциях.Увидеть ретроспективу работ Ильи Репина в Третьяковской галерее можно с 16 марта по 18 августа. Проект открывает серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения художника, которые пройдут в 2019-2020 годах в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Petit Palais в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.