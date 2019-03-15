Анна Калашникова уверена, что певица выкарабкается. Модель и вокалистка рассказала, что после родов была, как и Юлия Началова, в ужасном состоянии.

Анна Калашникова уверена, что певица выкарабкается. Модель ивокалистка рассказала, что после родов была, как и Юлия Началова, в ужасном состоянии.Калашникова убеждена, что у Началовой есть шанс на выздоровление.По словам Анны, многие звезды отечественного шоу-бизнеса считают также."Юля выкарабкается! Только вчера на программе Андрея Малахова мы говорили осостоянии Юли. Андрей и все наши знакомые верят, что она поправится", – отмечаетвокалистка.Калашникова поведала, что после родов с ней случилось нечтоподобное. В элитной клинике, где Анна проходила осмотр, не достаточно хорошособлюдали санитарные нормы. Звезда получила инфекцию."Сынок родился, а у мамы заражение крови. В брюшной полостиу меня было настолько много гноя, что я не могла самостоятельно дышать. Ялежала с сепсисом в реанимации. У меня так же, как и у Юли, в реанимацииначалась пневмония", – поделилась жуткими подробностями Калашникова.Тогда Анну, как и Юлию Началову, тоже подключали к искусственнойвентиляции легких. Калашникова лежала в реанимационном отделении больницы двенедели."Это состояние на грани жизни и смерти. Я слышала, что у Юлиначался отек мозга. У меня, к счастью, такого не было. Спасли антибиотики.Круглосуточно была под капельницей", – цитирует Калашникову .Напомним, известная певица до сих порлежит в реанимации. Звезда была госпитализирована с заражением крови ирожей. Страдающая подагрой и сахарным диабетом исполнительница из-за резкого повышения сахара в крови помещена в искусственную кому и находится в шаге от смерти. Врачи оценивают состояниекак стабильно тяжелое.