Анна Калашникова уверена, что певица выкарабкается. Модель и
вокалистка рассказала, что после родов была, как и Юлия Началова, в ужасном состоянии.
Анна Калашникова уверена, что певица выкарабкается. Модель и
вокалистка рассказала, что после родов была, как и Юлия Началова, в ужасном состоянии.
Калашникова убеждена, что у Началовой есть шанс на выздоровление.
По словам Анны, многие звезды отечественного шоу-бизнеса считают также.
"Юля выкарабкается! Только вчера на программе Андрея Малахова мы говорили о
состоянии Юли. Андрей и все наши знакомые верят, что она поправится", – отмечает
вокалистка.
Калашникова поведала, что после родов с ней случилось нечто
подобное. В элитной клинике, где Анна проходила осмотр, не достаточно хорошо
соблюдали санитарные нормы. Звезда получила инфекцию.
"Сынок родился, а у мамы заражение крови. В брюшной полости
у меня было настолько много гноя, что я не могла самостоятельно дышать. Я
лежала с сепсисом в реанимации. У меня так же, как и у Юли, в реанимации
началась пневмония", – поделилась жуткими подробностями Калашникова.
Тогда Анну, как и Юлию Началову, тоже подключали к искусственной
вентиляции легких. Калашникова лежала в реанимационном отделении больницы две
недели.
"Это состояние на грани жизни и смерти. Я слышала, что у Юли
начался отек мозга. У меня, к счастью, такого не было. Спасли антибиотики.
Круглосуточно была под капельницей", – цитирует Калашникову .
Напомним, известная певица до сих пор
лежит в реанимации. Звезда была госпитализирована с заражением крови и
рожей. Страдающая подагрой и сахарным диабетом исполнительница из-за резкого повышения сахара в крови помещена в искусственную кому и находится в шаге от смерти. Врачи оценивают состояние
как стабильно тяжелое.