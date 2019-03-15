Современная передача сегодня стала бледной тенью клуба веселых и
находчивых прошлого. Такого мнения придерживается член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян, комментируя высказывания о КВН Ярмольника.
Современная передача сегодня стала бледной тенью клуба веселых и
находчивых прошлого. Такого мнения придерживается член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян, комментируя высказывания о КВН Ярмольника.
"На мой взгляд, КВН как передача абсолютно себя изжил.
Не вижу я там сегодня веселых и находчивых. С некоторых пор уже постоянно не
смотрю эту передачу, а раньше ни одного выпуска не пропускал", – заявил "Дни.ру"
эксперт. По его словам, в КВН сегодня нет драйва. В этом он поддержал актера
Леонида Ярмольника, заявившего, что КВН перестал быть смешным.
Также Вадим Манукян высказал предположение, что шутки в
современной программе проходят строжайший контроль. "Иначе не могу понять,
почему так все стало не смешно. Да, в 60-х передача соответствовала духу
времени. Могу об этом судить по редким сохранившимся выпускам из архива
Гостелерадиофонда. И возрожденный КВН 80-90-х был хорош. Те передачи все
смотрели взахлеб", – вспомнил эксперт.
Он отметил, что в нулевых годах в передаче начался
спад. "А сегодня это уже бледная тень КВН прошлого", – считает Манукян. "А в
чем, собственно говоря, не прав Ярмольник? Ему, видимо, есть, с чем сравнивать.
Ну, а Гусман, разумеется, не может не поддерживать корпоративную этику, так как
он в этом проекте бессменный судья", – заключил эксперт.
Напомним, член жюри "Клуба веселых и находчивых" Юлий Гусман ответил назвавшему КВН Ярмольнику непригодным
для просмотра, а звучащие там шутки несмешными. Гусман назвал позицию
Ярмольника несправедливой и связал его слова с эмоциональностью актера. Ранее по поводу КВН Ярмольник
заявил, что качество передачи сильно упало.