Современная передача сегодня стала бледной тенью клуба веселых и находчивых прошлого. Такого мнения придерживается член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, комментируя высказывания о КВН Ярмольника.

Современная передача сегодня стала бледной тенью клуба веселых инаходчивых прошлого. Такого мнения придерживается член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян, комментируя высказывания о КВН Ярмольника."На мой взгляд, КВН как передача абсолютно себя изжил.Не вижу я там сегодня веселых и находчивых. С некоторых пор уже постоянно несмотрю эту передачу, а раньше ни одного выпуска не пропускал", – заявил "Дни.ру"эксперт. По его словам, в КВН сегодня нет драйва. В этом он поддержал актераЛеонида Ярмольника, заявившего, что КВН перестал быть смешным.Также Вадим Манукян высказал предположение, что шутки всовременной программе проходят строжайший контроль. "Иначе не могу понять,почему так все стало не смешно. Да, в 60-х передача соответствовала духувремени. Могу об этом судить по редким сохранившимся выпускам из архиваГостелерадиофонда. И возрожденный КВН 80-90-х был хорош. Те передачи всесмотрели взахлеб", – вспомнил эксперт.Он отметил, что в нулевых годах в передаче началсяспад. "А сегодня это уже бледная тень КВН прошлого", – считает Манукян. "А вчем, собственно говоря, не прав Ярмольник? Ему, видимо, есть, с чем сравнивать.Ну, а Гусман, разумеется, не может не поддерживать корпоративную этику, так какон в этом проекте бессменный судья", – заключил эксперт.Напомним, член жюри "Клуба веселых и находчивых" Юлий Гусман ответил назвавшему КВН Ярмольнику непригоднымдля просмотра, а звучащие там шутки несмешными. Гусман назвал позициюЯрмольника несправедливой и связал его слова с эмоциональностью актера. Ранее по поводу КВН Ярмольникзаявил, что качество передачи сильно упало.