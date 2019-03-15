У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга.

У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.Ситуация осложняется двусторонней пневмонией.Как уточняется, состояние Началовой ухудшилось. В настоящее время врачи оценивают состояние артистки как крайне тяжелое.Российскую певицу Юлию Началову экстренно госпитализировали 8 марта. 13 марта СМИ сообщили, что артистка введена в состояние искусственной комы.