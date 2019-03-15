Рвущийся к власти актер Владимир Зеленский эмоционально высказался после того, как стало известно об отказе Вашингтона поддержать его кандидатуру. В выражениях юморист не стеснялся.

Рвущийся к власти актер Владимир Зеленский эмоционально высказался после того, как стало известно об отказе Вашингтона поддержать его кандидатуру. В выражениях юморист не стеснялся.Американцы делают ставку на президента Петра Порошенко, аЗеленский для них – темная лошадка, уверен политолог Денис Денисов. Казалосьбы, юмористу нанесен сильный удар, шансы на победу резко снижаются.Но помощь пришла, откуда не ждали. Одним из основныхагитационных инструментов Зеленского является его YouTube-канал. Там юмористрегулярно выкладывает ролики с разбором текущей ситуации и объясняетизбирателям свою предвыборную программу.Несколько дней назад администрация сервиса заблокировалаканал Зеленского. Но накануне его YouTube канал был снова разблокирован. Актеротреагировал эмоционально, заявив о попытке "политической элиты" ипрочих "недругом" сбить его с пути. По словам юмориста, хакерскиеатаки ему не страшны.Аккаунт был заблокирован 14 марта. Причинойадминистрация сервиса назвала якобы серьезные нарушения условий пользованияYouTube, включая спам и введение пользователей в заблуждение.Юморист часто обращается к избирателям через YouTube-канал.Один из роликов "слуга народа" посвятил коммунальным тарифам.Оказывается, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячей воды, атакже отопления выросла в среднем в несколько раз, а по некоторым позициям – впять и более.За две недели до выборов президента Украины – 2019продолжает удерживать лидерство. По данным социологов, за юмориста готовыпроголосовать от 25 до 27% тех, кто придет к избирательным урнам.