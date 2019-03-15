Рвущийся к власти актер Владимир Зеленский эмоционально высказался после того, как стало известно об отказе Вашингтона поддержать его кандидатуру. В выражениях юморист не стеснялся.
Рвущийся к власти актер Владимир Зеленский эмоционально высказался после того, как стало известно об отказе Вашингтона поддержать его кандидатуру. В выражениях юморист не стеснялся.
Американцы делают ставку на президента Петра Порошенко, а
Зеленский для них – темная лошадка, уверен политолог Денис Денисов. Казалось
бы, юмористу нанесен сильный удар, шансы на победу резко снижаются.
Но помощь пришла, откуда не ждали. Одним из основных
агитационных инструментов Зеленского является его YouTube-канал. Там юморист
регулярно выкладывает ролики с разбором текущей ситуации и объясняет
избирателям свою предвыборную программу.
Несколько дней назад администрация сервиса заблокировала
канал Зеленского. Но накануне его YouTube канал был снова разблокирован. Актер
отреагировал эмоционально, заявив о попытке "политической элиты" и
прочих "недругом" сбить его с пути. По словам юмориста, хакерские
атаки ему не страшны.
Аккаунт был заблокирован 14 марта. Причиной
администрация сервиса назвала якобы серьезные нарушения условий пользования
YouTube, включая спам и введение пользователей в заблуждение.
Юморист часто обращается к избирателям через YouTube-канал.
Один из роликов "слуга народа" посвятил коммунальным тарифам.
Оказывается, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячей воды, а
также отопления выросла в среднем в несколько раз, а по некоторым позициям – в
пять и более.
За две недели до выборов президента Украины – 2019
продолжает удерживать лидерство. По данным социологов, за юмориста готовы
проголосовать от 25 до 27% тех, кто придет к избирательным урнам.