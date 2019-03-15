Установлена личность одного из стрелков, устроивших бойню в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Это 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Установлена личность одного из стрелков, устроивших бойню в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Это 28-летний австралиец Брентон Таррант.Преступник отличается ультраправыми взглядами, передает ТАСС. За день до нападения на мечети он опубликовал в соцсетях призывы убить Ангелу Меркель и Тайипа Эрдогана.Мечети Аль-Нур и Линвуд быди блокированы вооруженными людьми сразу после дневной молитвы. В одой мечети было 200 человек, в другой – 300. Вооруженные преступники открыли по ним стрельбу.Погибли 27 человек, еще 30 получили ранения.Все школы и госучреждения города закрыты. Полиция призывает людей не выходить из домов без крайней необходимости.