В счет оплаты аренды квартиры молодой человек перечислил денежные средства. Позже выяснилось, что студента ввели в заблуждение, не предоставив квартиру...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В дежурную часть полиции с заявлением о факте мошенничества обратился 20-летний приезжий молодой человек, учащийся одного из вузов. Он сообщил, что в одном из хостелов познакомился с мужчиной, который предложил снять у него жилплощадь до конца учебного года. В счет оплаты аренды квартиры потерпевший перечислил со своей банковской карты на счет малоизвестного ему гражданина денежные средства. Позже выяснилось, что студента ввели в заблуждение, не предоставив квартиру.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пятницкой улице задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину, проживающего в столице. Установлено, что в действительности у злоумышленника не было квартиры для сдачи внаем и, взятые на себя устные обязательства он не собирался исполнять. Похищенными мошенническим путем деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60