В селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана двое подростков 2004 года рождения доставили в больницы с огнестрельными ранениями. Школьники получили ранения в результате несчастного случая.

В селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана двое подростков 2004 года рождения доставили в больницы с огнестрельными ранениями. Школьники получили ранения в результате несчастного случая. О происшествии СМИ сообщили в пресс-службы МВД республики.Как уточняется, днем в четверг, 14 марта, на окраине села Хаджалмахи четверо школьников нашли в хозяйственном строении огнестрельное оружие "Сайга". При осмотре оружия один из подростков ранил себя и соседа. У стрелявшего задеты мягкие ткани бедра, второму мальчику пуля попала в бедро и раздробила кость.В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.Представители пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана сообщили, что один подросток доставлен в Левашинскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второго подростка в тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас мальчику делают операцию.